В Украине проходят выборы в 51 территориальной громаде

Первые выборы, после объединения в территориальные громады (ОТГ) пройдут в пяти городских, 16 поселковых и 30 сельских ОТГ. Об этом сообщает Liga.net.

В состав 51 ОТГ вошли 256 местных советов. По предварительным подсчетам, в выборах примут участие более 356 тыс. граждан.

Центральная избирательная комиссия объявила, что на местные выборы выдвинулись представители 42 партий.

29 октября в Украине прошли выборы в 202 ОТГ, победу в которых одержал Блок Петра Порошенко.

По результатам экзит-полов, проведенных партийными штабами после октябрьских выборов, более 40% победителей на должности глава ОТГ — выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Ни одна другая политическая сила не приближается к этому результату", — сообщает в воскресенье пресс-служба президентской партии.

В партии указывают, что наибольшую поддержку кандидаты от "БПП "Солидарность" получили в Харьковской, Винницкой и Днепропетровской областях.