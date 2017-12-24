В Украине проходят выборы в 51 территориальной громаде

1 24 декабря 2017, 10:50
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На выборах в ОТГ в октябре 2017 года выиграл Блок Петра Порошенко

Увеличить картинку Фото: Укринформ

Первые выборы, после объединения в территориальные громады (ОТГ) пройдут в пяти городских, 16 поселковых и 30 сельских ОТГ. Об этом сообщает Liga.net.

В состав 51 ОТГ вошли 256 местных советов. По предварительным подсчетам, в выборах примут участие более 356 тыс. граждан.

Центральная избирательная комиссия объявила, что на местные выборы выдвинулись представители 42 партий.

29 октября в Украине прошли выборы в 202 ОТГ, победу в которых одержал Блок Петра Порошенко.

По результатам экзит-полов, проведенных партийными штабами после октябрьских выборов, более 40% победителей на должности глава ОТГ — выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Ни одна другая политическая сила не приближается к этому результату", — сообщает в воскресенье пресс-служба президентской партии.

В партии указывают, что наибольшую поддержку кандидаты от "БПП "Солидарность" получили в Харьковской, Винницкой и Днепропетровской областях.

По материалам: Лига
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Теги: выборы , местные выборы

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