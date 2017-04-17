В Украине сегодня "поливальный понедельник"

17 апреля 2017, 15:30
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Народно-православный праздник в честь весеннего обновления природы "поливальный понедельник" отмечается в первый понедельник после Пасхи

В Украине сегодня Увеличить картинку

Традиционно в пасхальный понедельник принято ходить в гости — крестники ходили в гости к крестным родителям, а внуки — к бабушкам, неся им гостинцы — пироги и яйца. Отсюда и одно из названий этого дня — "волочильный понедельник".

Традиция обливания водой дала еще одно название этому праздничному дню — "поливальный понедельник". Обливание водой связано с древней традицией весеннего очищения водой. Раньше считалось, что если парни хотя бы одну девушку не облили водой, то для нее это является позором. Обычно ребята ходили группами, заходили в дом, где была девушка, и просили родителей, чтобы девушка вышла на улицу. Родители радовались, что их дом не обходят поливальщики, ведь это означало, что есть надежда на свадьбу.

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Теги: праздники , пасха , культура

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