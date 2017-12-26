В Украине стало меньше официальных безработных

Уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ) для лиц в возрасте от 15 до 70 лет, в третьем квартале 2017 года снизился до 8,9%, или 1,6 млн. человек, по сравнению с 9,9% по итогам 2016 года (1,77 млн человек). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет в 3 квартале составил 57%, а среди населения трудоспособного возраста — 65,5%. Уровень безработицы среди экономически активного населения во 2-м квартале 2017 года составлял 9,1%.

"По результатам выборочного исследования населения по вопросам экономической активности количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в 3-м квартале 2017 года составило 16,4 млн. человек, а количество безработных — 1,6 млн человек", — говорится в сообщении.

Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет в 3 квартале составил 57%, что на 0,2 п.п. больше, чем во 2 квартале 2017 года, а среди населения трудоспособного возраста этот показатель увеличился на 0,4 п.п. и составил 65,5%. Среди городского населения количество безработных в июле-сентябре составило 1,129 млн человек, среди сельского — 5,219 млн. человек. Безработных женщин в 3-м квартале насчитывалось 562,9 тыс. человек, а безработных мужчин — 1,048 млн человек.

Данные приводятся без учета Автономной Республики Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

По данным Госстата, на конец 2016 года число зарегистрированных безработных составило 390,8 тыс. человек, что соответствовало 1,5% населения трудоспособного возраста.

