В Украине урегулировали продление и прекращение контракта военнослужащих

04 января 2017, 13:12
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Порошенко подписал закон о совершенствовании порядка прохождения военной службы: военные-контрактники смогут продлевать службу или увольняться в особый период

В Украине урегулировали продление и прекращение контракта военнослужащих | Общество | Дело Увеличить картинку

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы". Об этом сообщает пресс-служба президента.

В частности, закона унормировал некоторые вопросы, связанные с принятием, продолжением и освобождением граждан с военной службы. Например, военнослужащие, проходящие военную службу по различным видам контрактов в особый период, по желанию могут продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы.

"Это дает вам возможность завершить контракт с теми, кто решил вернуться домой, но вместе с тем — ни на йоту не снизить боеспособность и боеготовность частей и подразделений, в первую очередь тех, которые находятся в зоне проведения АТО, боевых операций по защите нашего государства", — обратился глава государства к присутствующим при подписании закона министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко.

Президент отметил, что закон дает военным, которые заключили "фактически бессрочный контракт при особом периоде", возможность уволиться.

Однако Порошенко обратил внимание, что замена личного состава будет осуществляться поэтапно.

Закон устанавливает, что право на освобождение от военной службы приобретают военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации и отслуживших не менее 18 месяцев с даты его продолжения. Также освободиться вправе военные, которые заключили контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и отслужили не менее 24 месяцев военной службы по контракту.

Порошенко также констатировал, что заключение контрактов идет согласно графику.

"Мы стремительно приближаемся к 70-ти тысячам, и это свидетельствует об очень высоком уровне и патриотизма, и готовности с оружием в руках защищать Украину, — сказал президент. — Мы действительно можем утверждать, что за 2,5 года мы построили новую украинскую армию".

Документом также вносятся изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", связанные с нормированием других вопросов принятия, прохождения, увольнения с военной службы. Изменения в Кодекс законов о труде Украины и закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" регулируются вопросы сохранения социальных льгот военнослужащих.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: армия , петр порошенко , президент , война с россией , война

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В Украине урегулировали продление и прекращение контракта военнослужащих | Общество | Дело
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