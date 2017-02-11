В Украине успешно прошли испытания новой ракеты — Порошенко

11 февраля 2017, 10:56
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Новая ракета предназначена для поражения наземных целей и спроектирована для вооружения ударных вертолетов и самолетов

Увеличить картинку Укроборонпром

В Украине прошли успешные испытания новой ракеты калибром 57-мм, которая предназначена для поражения наземных целей и спроектирована для вооружения ударных вертолетов и самолетов.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

"Есть хорошая новость. "Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибром 57-мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов", — сообщил Порошенко.

По словам президента, во время успешных испытаний экипаж вертолета, который также оснащен новыми двигателями и станцией оптико-электронного подавления "Адрос", попал в заданные цели.

"Лишь полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет", — написал президент.

По материалам: "Дело"
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Теги: ракеты , укроборонбуд , петр порошенко , военные , авиация

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