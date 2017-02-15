В Украине введено чрезвычайное положение в энергетике

"Нет возражений, решение принято? Решение принято", — сказал премьер-министр Владимир Гройсман после обсуждения вопроса.

Перед этим премьер-министр Владимир Гройсман осудил блокирование поставок угля антрацитовой группы с территорий, временно неподконтрольных правительству.

"Я считаю, что блокада угля — это преступление. По крайней мере, что касается угля, о другом не берусь судить", — отметил он.

Гройсман призвал участников блокады ее снять, потому что она угрожает энергетической безопасности Украины.

"Все остальное, пожалуйста, блокируйте, контролируйте, боритесь с контрабандой, и в этом вопросе можете на меня рассчитывать", — отметил премьер.

Также Гройсман заявил, что поскольку блокировка поставок угля происходит в зоне АТО, то это вопрос — в компетенции Совета национальной безопасности Украины. "Поэтому я обратился в СНБО с просьбой рассмотреть все аспекты и влияние этой блокировки и принять все необходимые меры, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня", — сказал премьер.

Глава МВД Арсен Аваков поинтересовался у профильного министра, действует ли сейчас формула "Роттердам+". Насалик ответил, что эта формула — фикция, и, соответственно, не действует.

В понедельник, 13 февраля на заседании антикризисного штаба компания "Укрэнерго" и Министерство топлива и энергетики предложили правительству ввести чрезвычайное положение на рынке электроэнергии из-за блокирования поставок антрацита с неконтролируемых территорий Донбасса.

И.о. руководителя "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что при введении чрезвычайного положения в энергетике антрацитового угля хватит в Украине на 40 суток.