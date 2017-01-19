В Украине зарегистрировали общественное телевидение

19 января 2017, 15:38
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Учредителем является государство в лице Кабинета министров Украины. Уставный капитал составляет 2,54 млрд гривень

В Украине зарегистрировали общественное телевидение | Общество | Дело Увеличить картинку

19 января зарегистрировано Публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Запись об этом появилась в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Учредителем является государство в лице Кабинета министров Украины. Уставный капитал составляет 2,54 млрд гривень.

ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" является правопреемником Национальной телекомпании Украины, созданной в 1995 году.

До назначения председателя правления НОТУ его обязанности исполняет Анна Бычок, которая была заместителем генерального директора Национальной телекомпании Украины.

Как известно, 28 декабря 2016 правительство утвердило устав Публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

В наблюдательный совет НСТУ входят: Евгений Глибовицкий, Татьяна Лебедева, Владимир Брынзак, Вадим Городской, Алексей Панич, Наталья Скрипка, Виктор Таран, Тарас Шевченко, Владимир Яворивский, Игорь Хохич, Виталий Портников, Сергей Таран, Лаврентий Малазония, Светлана Остапа, Тарас Аврахов, Вячеслав Козак, Дарья Карякина. Состав набсовета был утвержден еще 17 декабря 2015.

Напомним, 1 ноября 2016 года генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания обнародовал письменное заявление об увольнении с должности главы НТКУ. После этого он заявил, что постоянно ощущал давление со стороны власти, связанное с контентом.

По материалам: Украинская правда
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Теги: телевидение , акционеры , кабмин , уставный капитал

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В Украине зарегистрировали общественное телевидение | Общество | Дело
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