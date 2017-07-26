В Украине зарегистрировано 1,58 млн переселенцев

По данным подразделений соцзащиты наслення в Украине зарегистрировано 1 580 646 переселенцев. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

"По состоянию на 24 июля 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1 580 646 переселенцев или 1 270 372 семьи из Донбасса и Крыма", — говорится в сообщении.

Кроме того, получателям помощи профинансировано 1 654 700 тыс. гривень.

Как сообщалось, Польша и ПРООН планируют выделить миллион долларов в поддержку Донбасса.