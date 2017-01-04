В украинских больницах внедрят протоколы лечения в 2017 году

04 января 2017, 16:31
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МОЗ Украины объявил о начале медицинской реформы. В первом полугодии будет доработана законодательная база, адаптированы международные протоколы лечения для первичной медпомощи и утвержден гарантированный перечень услуг

В украинских больницах внедрят протоколы лечения в 2017 году | Общество | Дело Увеличить картинку

Министерство охраны здоровья Украины объявило начало медицинской реформы с января 2017 года. В МОЗ отмечают, что изменения будут поэтапными и о их внедрении будут сообщать пациентам и врачебному сообществу.

Первый этап реформы стартовал в январе 2017 года — изменилось финансирование первичной медицинской помощи.

Дальнейшая подготовка отрасли к внедрению реформы в первом полугодии 2017 года предусматривает:

1. Доработку нормативной базы относительно реформирования (в частности — двух законов и ряда приказов МОЗ).

2. Адаптация международных протоколов лечения для первичной медпомощи.

3. Формирование гарантированного перечня услуг (в связи с увеличением расходов бюджета на медицину в 2017 году средняя стоимость обслуживания пациента на первичке будет пересмотрена в сторону увеличения).

4. Утверждение на уровне правительства состава и границ госпитальных округов.

5. Внедрение у феврале 2017 года референтного ценообразования.

6. Внедрение реимбурсации лекарств с апреля 2017 года.

7. Разработка и внедрение первого компонента электронной охраны здоровья — реестра пациентов, врачей и медицинских заведений.

Как уточняют в министерстве, календарный план реформы обнародуют после утверждения в правительстве.

Напомним, в ноябре 2016 года Кабмин утвердил рекордное количество постановлений для медицинской реформы.

По материалам: "Дело"
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В украинских больницах внедрят протоколы лечения в 2017 году | Общество | Дело
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