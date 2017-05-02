В Украину прибыли 400 участников Евровидения-2017

02 мая 2017, 13:00
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На все мероприятия Евровидения-2017 в Киев приедут более 20 тысяч иностранных гостей

В Украину прибыли 400 участников Евровидения-2017 | Общество | Дело Увеличить картинку

В Украину уже прибыли почти 400 участников международного песенного конкурса Евровидение-2017 и членов их команд. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Только в течение суток прибыли более 160 участников и сопровождающих их лиц.

Больше всего иностранцев пограничники оформили в аэропортах "Борисполь" и "Киев". Еще одна команда прибыла через автомобильный пункт пропуска Платоново в Одесской области.

В ведомстве отметили, что особое внимание во время прибытия участников конкурса уделяется безопасности и поддержанию правопорядка в пунктах пропуска. Пропуск через границу участников Евровидения пограничники осуществляют в соответствии с требованиями действующего законодательства в приоритетном порядке по технологическим принципам, которые были применены во время масштабных международных мероприятий, таких как Евро-2012.

На все мероприятия Евровидения-2017 в Киев приедут более 20 тыс. иностранных гостей.

62-й конкурс Евровидения пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая в Международном выставочном центре.

По материалам: ЛигаБизнесИнформ
Раздел: >
Теги: евровидение , конкурс , музыка

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В Украину прибыли 400 участников Евровидения-2017 | Общество | Дело
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