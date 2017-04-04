В Украину прибыли более 600 внедорожников для национальной полиции

04 апреля 2017, 12:27
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В порт Черноморск из Японии доставлены 635 гибридных автомобилей Mitsubishi для национальной полиции

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Паромный комплекс ГП "Морской торговый порт Черноморск" (Одесская обл.) принял судно Neptune Ithaki. На нем доставлены 635 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV с гибридными силовыми установками, которые будут использоваться Национальной полицией Украины, сообщает администрация порта на своей странице в соцсети facebook.

Паром прибыл 1 апреля из турецкого порта Дериндже.

Особенность этой модели Mitsubishi в том, что есть возможность подзарядки от электросети. Машины будут доукомплектованы рацией, видеорегистратором, проблесковыми маячками и системой зарядки аккумуляторов.

Напомним, что в 2016 году закупка этих автомобилей Министерством внутренних дел сопровождалась скандалом. Общая сумма тендера составляла почти 1 млрд грн, но ряд экспертов заявили, что стоимость машин существенно завышена. После этого Министерство внутренних дел договорилось с поставщиком о возврате части суммы, уплаченной за машины. Ожидалось, что после этого полиция сможет закупить еще 90 автомобилей.

Сейчас одним из основных автомобилей Нацполиции являются гибридные Toyota Prius.

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Теги: нацполиция , мвд , mitsubishi , автомобили

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