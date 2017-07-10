В Украину россияне смогут въехать только по биометрическим паспортам — Порошенко на СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Петра Порошенко на заседании в понедельник рассматривает вопрос усиления контроля за пересечением государственной границы Украины, в частности, внедрения процедуры сбора биометрических данных с въезжающих в страну иностранцев.

"Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины — мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу", — цитирует Порошенко пресс-служба АП.

"Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом", — сказал президент и выразил уверенность, что подготовленные проекты решений получат четкое понимание и поддержку в обществе.

Порошенко сообщил о выполнении его поручения по подготовке соответствующих проектов документов. Он добавил, что на заседании СНБО Министерство иностранных дел Украины и Государственная пограничная служба предоставят информацию по этому вопросу.

"Мы отведем необходимое количество времени, чтобы страна подготовилась качественно, чтобы добропорядочные граждане не ощущали каких-либо неудобств", — подчеркнул президент.

При этом он отметил, что Госпогранслужбе должны быть выделены необходимые средства для технического обеспечения выполнения этого решения.

Порошенко также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову взять исполнение решения под личный контроль, чтобы на всех основных пунктах пересечения границы пограничники были обеспечены необходимым оборудованием для фиксации биометрических данных.

Напомним, 30 июня директор политического департамента МИД Алексей Макеев сообщил, что во внешнеполитическом ведомстве изучается возможность введения въезда/выезда в Украину граждан РФ по биометрическим паспортам.

"Работа началась. МИД, привлекая экспертов и гражданское общество, обсуждает это не только на государственном, правительственном уровне. Это одна из опций ... Решение по этому вопросу еще не принято. У нас имеется много инструментов, и каждый из них имеет право на будущее. Будем исходить из реальных задач, которые ставятся перед МИД и спецслужбами, руководством государства", — сказал он.