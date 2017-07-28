В Украину вернулся экс-заместитель генпрокурора Сакварелидзе

В ночь на пятницу в Украину вернулся экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

Сразу же в аэропорту он заявил, что с Саакашвили поступили несправедливо, однако он намерен вернуться в Украину и продолжать политическую борьбу. "С Михеилом поступили так, как поступают с украинцами 25 лет. С ним поступили как с обычным украинцем (...) поэтому, я думаю, что это еще раз подчеркивает, что Михаил занял правильную сторону. Он оказался на правильной стороне простых людей", — заявил он.

Сакварелидзе выразил уверенность в том, что Саакшвили сможет вернуться в Украину. Он подчеркнул, что Саакашвили заедет в Украину за украинским паспортом.

"Приехать или не приехать Михеил не решает (...). Это решает украинский народ. Если украинский народ решит, что он должен приехать, то он приедет (...). За украинским паспортом он заедет, и будет находиться и бороться до конца, как должен бороться простой украинец ", заявил Сакварелидзе.



