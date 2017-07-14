В "Вестях" снова обыски по делу экс-министра Клименко

"В редакцию газеты "Вести", сайта и радио пришли представители Нацполиции и военной прокуратуры. В настоящий момент работа редакционного офиса заблокирована", — говорится в сообщении на сайте издания "Вести".

В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили факт проведения обыска, отметив, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по преступной организации экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

"Главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты Нацполиции и спецподразделением "КОРД" проводит "вторую волну". Реализация по делу преступной организации Януковича — Клименко. Сейчас проводятся 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко. В том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи", — написал Анатолий Матиос в Facebook.

Медиа-холдинг "Вести Украина" связывают с беглым экс-министром доходов и сборов Клименко времен президентства Виктора Януковича. В состав холдинга входят, в частности, газета "Вести" и "Радио Вести".

Напомним, 1 марта судья Голосеевского райсуда Киева предоставила разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении Клименко. Генпрокурор Юрий Луценко напомнил, что Клименко подозревается в том, что с апреля 2012 г. по сентябрь 2013 г., занимая должность министра доходов и сборов, "в составе созданной и возглавляемой Януковичем В.Ф. преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,166 млрд грн, путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации".

СПРАВКА

Согласно информации на сайте холдинга, собственником 99% ООО "ЕС Продакшен Груп" на конец 2015 года являлось ООО "АйДжи Медиа Украина", которое, в свою очередь, на 100% принадлежало Media Holding Vesti Ukraine Ltd. (Кипр). Владельцем 80% кипрской компании являлся житель Авдеевки Денис Мозговой, еще 20% через компанию Nederman Limited контролировала Татьяна Александрова из Донецка.