В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, один ранен

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе по сравнению с двумя предыдущими днями увеличилось количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, за прошедшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по подразделениям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В результате обстрелов один военнослужащий погиб, еще один ранен. Больше всего обстрелов было зафиксировано на приморском направлении — 11. Из стрелкового оружия и гранатометов боевики обстреливали опорные пункты сил АТО в районе Широкино, Лебединского, Водяного, Гнутово, Павлополя, возле Новотроицкого и Марьинки.

На донецком направлении вчера было зафиксировано 8 обстрелов, в частности по оборонительным укреплениям украинской армии стреляли в районе Авдеевки, Опытного, Песков и Невельского. На луганском направлении боевики шесть раз обстреливали украинские опорные пункты, в частности в районе Старого Айдара, Желтого, Станицы Луганской, Донца и Крымского.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что на оккупированном Донбассе усилились попытки информационной дискредитации сил антитеррористической операции накануне саммита G20.