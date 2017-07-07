В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, один ранен

07 июля 2017, 08:01
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Больше всего обстрелов зафиксировано на приморском направлении

В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, один ранен | Регионы | Дело Увеличить картинку

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе по сравнению с двумя предыдущими днями увеличилось количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, за прошедшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по подразделениям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В результате обстрелов один военнослужащий погиб, еще один ранен. Больше всего обстрелов было зафиксировано на приморском направлении — 11. Из стрелкового оружия и гранатометов боевики обстреливали опорные пункты сил АТО в районе Широкино, Лебединского, Водяного, Гнутово, Павлополя, возле Новотроицкого и Марьинки.

На донецком направлении вчера было зафиксировано 8 обстрелов, в частности по оборонительным укреплениям украинской армии стреляли в районе Авдеевки, Опытного, Песков и Невельского. На луганском направлении боевики шесть раз обстреливали украинские опорные пункты, в частности в районе Старого Айдара, Желтого, Станицы Луганской, Донца и Крымского.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что на оккупированном Донбассе усилились попытки информационной дискредитации сил антитеррористической операции накануне саммита G20.

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Теги: зона ато , донбасс , война с россией

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В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, один ранен | Регионы | Дело
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