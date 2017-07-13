В зоне АТО за сутки погиб один военный, еще один ранен — штаб

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за минувшие сутки, 12 июля 2017 года, в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает штаб АТО в Facebook.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушили режим перемирия. Один украинский военный погиб, еще один получил ранения", — говорится в сообщении.

Согласно информации штаба, в Донецкой области около 17:00 и 23:00 боевики со стороны поселка Калиново 4 раза били по украинским позициям в Троицком из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, БМП. Кроме того боевики применили и минометы калибра 120 и 82 миллиметра запрещены минского договоренностями.

В свою очередь, силы АТО открывали ответный огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Также на этом же направлении около 18:00 и 23:00 часов бандформирования обстреливали украинские опорные пункты в районе Авдеевки. На Мариупольском направлении из минометов калибра 82 миллиметра боевики открывали огонь по поселкам Березовое и Новомихайловка. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по населенным пунктам Красногоровка, Талаковка, Водяное, Гнутово, Павлополь. А около 21:00 в результате обстрелов из 82 миллиметрового миномета одного из наших опорных пунктов в поселке Марьинка получил ранения украинский военный.

"Позже, вечером из минометов и пулеметов противник в очередной раз целенаправленно вел огонь уже по жилым кварталам Марьинки, что привело к пожару и разрушений гражданских зданий", — сообщили в штабе.

В Луганской области после 18:00 боевики из стрелкового оружия и гранатометов трижды били по Новозвановке. А почти в 21:00 выпустили 5 мин калибра 120 миллиметров по Станице Луганской.