Вечный бизнес: Кто и сколько зарабатывает на ритуальных услугах в Украине

Рынок ритуальных услуг в Украине довольно быстро развивается: пока в других отраслях жалуются на кризис, у похоронных контор стабильный рост. По данным Минрегионстроя, в 2015 году этот рынок по объему оказанных услуг вырос на 23%, пишет журнал "ТОП-100. Крупнейшие компании сферы услуг".

Действительно, спрос на ритуальные услуги малочувствителен к состоянию экономики, ведь, как бы цинично это ни звучало, похороны ― статья расходов, которую упразднить практически невозможно, что дает специализированным компаниям широкие возможности для манипуляций с ценой и качеством предоставляемых услуг. Кроме того, сами похороны для многих являются очень личным событием, поэтому даже если клиент остался недоволен ценой или качеством услуги, он редко выносит это на публику или начинает отстаивать свои права. "Ритуальщики" это знают и умело используют.

Коммунально-частная конкуренция

По данным Минрегионстроя, в 2015 году ритуальные услуги населению предоставляли 527 коммунальных ритуальных служб, являющихся специализированными коммунальными предприятиями и создающихся местными органами самоуправления, и 2 316 отдельных субъектов хозяйствования, из которых 364 также находятся в коммунальной собственности, но в отличие от первых особого статуса не имеют. Остальные 1 952 находятся в частной собственности, из них 1 137 — физлица-предприниматели.

Несмотря на явный численный перевес, частные компании сильно проигрывают коммунальным: в 2015 году коммунальные ритуальные службы похоронили 490 тыс. умерших, что составляет 80% от общего количества погребенных.

Согласно законодательству родственники умершего имеют полную свободу выбора обслуживающей компании, если бы не одно "но": органы местного самоуправления или коммунальная ритуальная служба должны заключить договор с этой компанией.

То есть коммунальные ритуальные службы не только предоставляют похоронные услуги, но и могут влиять на деятельность их прямых конкурентов вплоть до полного закрытия для них рынка.

"В некоторых территориальных единицах, и их немало, есть нарушения, которые касаются как раз допуска на рынок со стороны коммунальных предприятий", ― отмечает государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская.

По ее словам, Минрегионстрой уже разработал законопроект, которым предлагает забрать у коммунальных предприятий полномочия допуска других игроков на рынок и содержания кладбищ. Кроме того, в АМКУ намерены прописать в законопроекте конкретные требования к субъектам хозяйствования, которые хотят предоставлять ритуальные услуги, ведь действующее законодательство фактически их не содержит. В частности, требования к специальному транспорту, его санитарной обработке, к штату сотрудников, их квалификации и опыту, материально-технические требования, а также минимальный размер уставного капитала.

Принимать же решения о допуске на рынок, основываясь на таких критериях, определять ценовой потолок и содержать кладбища будут органы местного самоуправления, а коммунальные ритуальные службы будут равными игроками рынка. При этом, по словам Загребельской, ритуальные агентства такие изменения поддерживают.

Ближе к телу

Даже если вынести коммунальные службы ритуальных услуг за скобки, о честной конкуренции на этом рынке говорить не приходится. "Практически возле каждого морга и каждой больницы находится какая-то похоронная фирма, которая на месте предлагает свои услуги", ― говорит сотрудник компании "Мемориал Сервис" Сергей Коваль.

Иногда за выгодную локацию похоронным компаниям приходится платить 50-75% чистой прибыли уже упомянутым коммунальным ритуальным службам.

И все бы ничего, если бы "рыбные места" не оккупировала всего одна компания. Летом 2016 года в Антимонопольный комитет поступили жалобы, касающиеся деятельности похоронной компании "Петр Великий", которая арендует помещения для размещения офисов почти во всех больницах и моргах Киева. "Конечно же, большинство обращается к ним, ведь зачем человеку тратить свое время. Никто особенно не ищет, где дешевле. Это не телевизор и не телефон, который выбираешь, где лучше купить", ― объясняет Сергей Коваль.

Это не первые жалобы в отношении "Петра Великого". Еще в 2010 году Киевское отделение АМКУ обвинило КГГА в том, что она создала привилегированные условия для ритуальной службы "Петр Великий". В 2009 году Главное управление здравоохранения и медицинского обеспечения Киева определило 10 лечебно-профилактических учреждений, которые предоставляют услуги по сохранению в холодильных камерах тел умерших. При этом в восьми из них помещения арендовала фирма "Петр Великий".

"С тех пор ничего не изменилось, кроме того, что часть приказов МЗ и ГУЗ была отменена. Нарушения в патологоанатомических отделениях моргов при городских больницах в Киева никуда не исчезли, они как были, так и остались", ― констатирует Сергей Сирик, юрист похоронного дома "Память".

Не мудрено, что компания "Петр Великий" занимает 25% рынка и является крупнейшим игроком на столичном рынке. На данный момент АМКУ ведет проверку деятельности компании. При этом сотрудники "Петра Великого" на все претензии отвечают риторическим вопросом: а где же еще арендовать помещения, не в жилых же домах?

Аренда помещений в больницах и моргах — не единственная схема сомнительного доступа к потребителям ритуальных услуг.

Участники рынка рассказывают, что некоторые компании стараются "дружить" с правоохранительными органами или медиками, предположительно оплачивая им своевременное сообщение о новом умершем, ведь именно эти службы фиксируют смерть человека.

Ситуация, когда вскоре после смерти к родственникам приезжают или звонят представители похоронной компании, неудивительна ни для Киева, ни для Львова, ни для многих других городов Украины. В Антимонопольном комитете знают о существующей проблеме и предлагают ввести криминальную ответственность за распространение информации об умершем.

Расценки на ритуал

Большинство похоронных компаний не решается публиковать информацию о стоимости предоставляемых услуг, поэтому родственникам при организации похорон иногда приходится обзвонить два-три агентства, чтобы понять, во сколько обойдутся похороны.

Минимальный набор услуг выглядит так: перевозка тела в холодильную камеру или морг, омовение и при необходимости бальзамирование тела, гроб, покрывало, погребальный набор, 3-4 венка, транспорт для перевозки тела, грузчики и транспорт для родственников.

Согласно данным Минрегионстроя, средняя стоимость одних похорон в Украине в 2015 году составляла 3,3 тыс. грн, что на 23% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом самый высокий показатель средней стоимости похорон зафиксирован в Киеве — 6,8 тыс. грн, в Житомирской области — 5,6 тыс. грн и во Львовской области — 4,1 тыс. грн, тогда как минимальный показатель средней стоимости похорон зафиксирован в Днепропетровской области — 1,8 тыс. грн. Тем не менее, по словам специалистов похоронных агентств, похороны в столице преимущественно обходятся в сумму от 8 тыс. грн.

"Все зависит от того, какой гроб, куда везти, сколько приглашенных, сколько венков. Потом еще поминальные обеды. Итого нужно 10-12 тыс. грн", — рассказывает Сергей Коваль. Средняя цена поминального обеда на человека — 170-200 грн, уточняет сотрудник компании "Мемориал Сервис".

По данным Минрегионстроя, общая сумма услуг, оказанных ритуальными компаниями в 2015 году, превысила 848 млн грн. Однако сами участники рынка считают эту оценку заниженной и уточняют, что если исходить из средней стоимости похорон, объем рынка составляет около 1,5 млрд грн.

Смерть по-европейски

По словам специалистов ритуальных компаний, в последние несколько лет все большую популярность набирают услуги кремации умерших. Во-первых, это более экономный вариант, чем захоронение. Такие похороны обойдутся в среднем от 4,7 тыс. грн до 6 тыс. грн, из которых за услуги крематория, то есть омовение и одевание умершего, аренду зала для прощания, урну для праха и сам процесс кремации, нужно будет заплатить 2,5 тыс. грн.

Во-вторых, в Украине уже сейчас ощущается нехватка мест для захоронения. По данным Минрегионстроя, в разных населенных пунктах Украины необходимо построить 551 кладбище. Кремация могла бы решить эту проблему, но украинцы, особенно в регионах, пока не приемлют такой метод прощания с умершими. В больших городах люди относятся к этому вопросу проще и даже предпочитают такой стиль захоронения, ведь он не требует в дальнейшем ухода за могилой.

Если говорить на языке статистики, то в 2015 году в Киеве были кремированы 23% от общего количества погребенных, в Харькове — 7%, а в Одессе — 8%. В других городах количество кремированных нулевое, так как там нет крематориев. Они работают только в этих трех городах и загружены под завязку. В целом же в Украине в 2015 году были кремированы 24 тыс. умерших, или 5% от общего количества.

Чтобы решить проблему дефицита, Минрегионстрой планирует внести законопроект, который позволит органам местного самоуправления и субъектам хозяйствования привлекать инвестиции для строительства крематориев.

Это, по мнению ведомства, должно частично решить проблему дефицита земли. При этом в Антимонопольном комитете, по словам Агии Загребельской, будут настаивать на том, чтобы сделать возможной частную собственность крематориев в Украине.

"Это является прогрессивной нормой, но мы, вероятно, наткнемся на непонимание или критику. В большинстве развитых стран есть частные крематории, и это не повлекло за собой негативных последствий. Чтобы построить в Украине крематории, которые будут отвечать, в том числе, экологическим требованиям, необходимо инвестирование существенного количества средств", ― подытоживает государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская.