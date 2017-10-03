Верховная Рада одобрила судебную реформу

03 октября 2017, 13:25
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Закон предусматривает внесение изменений в хозяйственный, гражданский и административный кодексы

Верховная Рада одобрила судебную реформу | Политика | Дело Увеличить картинку

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон 6232 об изменениях в процессуальные кодексы. "За" проголосовали 234 депутата.

Во время рассмотрения документа депутаты рассмотрели 4,4 тысячи правок. Большинство правок были поданы депутаты из фракций "Батькивщина" и "Самопомич", однако они не были поддержаны депутатами из других фракций.

Как известно, 20 июля Верховная Рада в первом чтении приняла закон 6232 об изменениях в процессуальные кодексы. "За" проголосовали 253 народных депутата.

Закон предусматривает принятие пакетом трех кодексов — хозяйственного, гражданского и административного. Кроме запуска нового Верховного Суда, он вводит электронное судопроизводство.

По мнению юриста Романа Маселко, для обеспечения работы новосозданного Верховного Суда достаточно было бы внести минимальные изменения в уже существующие кодексы. Однако президентская команда решила изменить кодексы полностью. Для этого был разработан документ 6232 на почти 800 страниц.

В июле 2017 года законопроект два раза включали в порядок дня — 11 и 13 июля, но Рада до его рассмотрения так и не дошла. Рассмотрение законопроекта было отложено на сентябрь.

По материалам: "Дело"
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Теги: судебная реформа , суд , верховная рада , верховный суд украины

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Верховная Рада одобрила судебную реформу | Политика | Дело
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