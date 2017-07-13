Верховная Рада приняла Закон Украины "О Конституционном Суде Украины"

13 июля 2017, 14:26
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Активные протесты "Самопомочи" и Радикальной партии не смогли повлиять на результаты голосования по реформированию Конституционного Суда

Верховная Рада приняла Закон Украины Увеличить картинку

Народные депутаты приняли Закон Украины (№ 6427-д) "О Конституционном Суде Украины". За принятие законопроекта во втором чтении и в целом проголосовало 245 депутатов.

Перед этим проголосовали несколько десятков правок и приняли только правку Черваковой.

Следует отметить, что коалиции удалось мобилизовать своих депутатов на это голосование — БПП дал 119 голосов, а Народный фронт — 65. Также помогли принять закон группа "Возрождение" (22 голоса) и 12 внефракционных. При этом Оппозиционный блок дал 25 голосов, без которых не удалось бы принять закон.

Лидер радикалов Олег Ляшко сразу же после голосования обвинил президента в узурпации власти. "Принятие этого закона даст возможность президенту Порошенко завести трех своих судей Конституционного Суда. Следующим их решением будет перенесение президентских выборов на 2020 год, чтобы продолжить термин полномочий Порошенко", — заявил Ляшко.

Согласно законопроекту, который рассматривали в первом чтении, в состав Конституционного Суда входят 18 судей: по 6 судей назначают президент Украины, Верховная Рада и съезд судей Украины. Вместе с тем КС получит полномочия на осуществление конституционных производств при условии вступления в полномочия не менее двух третей судей.

Документ предусматривает, что в составе КС Украины действуют большая палата, 2 сената и 6 коллегий. Они действуют как Конституционный Суд в пределах, определенных данным документом.

Согласно инициативе, формами обращения в КС являются конституционное представление, конституционное обращение и конституционная жалоба. Конституционной жалобой, согласно законопроекту, будет ходатайство о проверке на соответствие Конституции Украины закона или его отдельных положений, который применен в окончательном судебном решении. В случае принятия проекта закона, обращаться с конституционными жалобами смогут лица, которые считают, что примененный в окончательном судебном решении в их деле закон Украины или его положения противоречат Основному закону.

Авторы инициативы предлагают, чтобы судей назначали на 9 лет без возможности повторного назначения. Предполагается, что кандидатов в судьи КС будут отбирать на конкурсной основе. Конкурсные комиссии будут формироваться органами, которые назначают судей. На судей КС будет распространяться Закон Украины "О государственной службе".

Законом предусмотрен отбор судей КС на конкурсной основе. Полномочия судьи будут прекращены после достижения им 70 лет. Прекращать полномочия судей КС будет сам суд.

Проект закона предусматривает, что должностной оклад судьи КС устанавливается в размере оклада судьи Верховного Суда. Вознаграждение судьи КС будет состоять из должностного оклада и доплаты за пребывание на административной должности в этой судебной инстанции.

В ходе обсуждения законодательной инициативы во время первого чтения некоторые народные депутаты высказывали возмущение тем, что данный законопроект рассматривают на текущей сессии, ведь аналогичный документ ранее был отклонен, и называли это нарушением регламента Верховной Рады.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: конституционный суд , верховная рада

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