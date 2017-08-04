Вертолетную площадку Януковича арестовали

"Апелляционный суд г. Киева по представлению ГПУ вынес решение о наложении ареста и запрете пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки площадью более 2 га и расположенная на этих участках объектах недвижимости так называемая "Вертолетная площадка Януковича", владельцем которого является ООО "Амадеус Ко", — написал Луценко в Facebook.

Он отметил, что имущество передано на ответственное хранение ГП "Финансирование инфраструктурных проектов".

Как сообщалось, ООО "Амадеус Ко" выступило заказчиком строительства вертолетной площадки для тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.

В мае 2012 года глава временной контрольной комиссии по изучению ситуации вокруг застройки Парковой аллеи и днепровских склонов столицы депутат Киевсовета Александр Бригинец заявлял о намерении горсовета обратиться в органы прокуратуры и Государственную инспекцию архитектурно-строительного контроля относительно проверки законности строительства вертолетной площадки для президента Украины и соответствия возводимого объекта проектной документации.

До этого бывший тогда лидером партии "УДАР" Виталий Кличко обжаловал в Окружном админсуде Киева строительство вертолетной площадки, подав иск для признания противоправным и отмены решения Киевсовета от 28 декабря 2010 года № 525/5337, согласно которому ООО "Амадеус Ко" получило в аренду на 25 лет земельные участки площадью 2,18 га.

Напомним, Леонида Черновецкого в июле 2017 уведомили о подозрении как раз по делу незаконного строительства вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве. Незаконное исключение, изменение целевого назначения и передача особо ценных земель в аренду для строительства "вертолетной площадки", занижение арендной платы за землю и, как следствие, уничтожении объекта археологического наследия нанесли территориальной общине Киева убытки на общую сумму более 250 млн грн.

Сейчас на территории вертолетной площадки находится конгрессно-выставочный центр "Парковый". Часть нежилых помещений арендует дата-центр "Парковый".