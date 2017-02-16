Власть должна как можно скорее решить проблему с блокадой на Донбассе — ЕС

В Европейском Союзе призвали прекратить блокаду железнодорожного сообщения на Донбассе, которая может привести к энергетическому кризису, что повлияет на людей по обе стороны линии разграничения. Об этом говорится в комментарии представительства ЕС в Украине для "Европейской правды".

"Блокада железнодорожного сообщения между контролируемыми государственной властью территориями и ОРДЛО противоречит инклюзивному подходу к гражданам Украины, проживающим на территориях, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Ответственные за начало блокады должны немедленно ее прекратить. Власть же, в свою очередь, должна решить эту проблему как можно скорее", — говорится в комментарии.

В ЕС отметили, что уменьшение объемов поставок угля с оккупированных территорий может вызвать энергетический кризис, что повредит гражданам Украины по обе стороны линии разграничения.

"Учитывая это, План мероприятий по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, принятый Кабинетом министров Украины в январе, крайне важен, поскольку облегчит жизнь местного населения", — отмечается в комментарии.

Напомним, 25 января люди, называющие себя ветеранами АТО, а также народные депутаты начали блокировать железную дорогу между станциями Светланово и Шипилово. Полиция открыла производство по этому факту.

Впоследствии люди в камуфляже захватили еще один участок железной дороги на Луганщине. Они аргументируют это борьбой с контрабандой и требуют прекратить торговлю с оккупантами на востоке Украины.

15 февраля Кабмин ввел чрезвычайное положение в энергетике.