Власть должна как можно скорее решить проблему с блокадой на Донбассе — ЕС

16 февраля 2017, 12:26
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Представительство Евросоюза в Украине выдало официальный комментарий относительно ж/д блокады на Донбассе: это противоречит инклюзивному диалогу, а власть должна решить эту проблему как можно скорее

Власть должна как можно скорее решить проблему с блокадой на Донбассе — ЕС | Политика | Дело Увеличить картинку

В Европейском Союзе призвали прекратить блокаду железнодорожного сообщения на Донбассе, которая может привести к энергетическому кризису, что повлияет на людей по обе стороны линии разграничения. Об этом говорится в комментарии представительства ЕС в Украине для "Европейской правды".

"Блокада железнодорожного сообщения между контролируемыми государственной властью территориями и ОРДЛО противоречит инклюзивному подходу к гражданам Украины, проживающим на территориях, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Ответственные за начало блокады должны немедленно ее прекратить. Власть же, в свою очередь, должна решить эту проблему как можно скорее", — говорится в комментарии.

В ЕС отметили, что уменьшение объемов поставок угля с оккупированных территорий может вызвать энергетический кризис, что повредит гражданам Украины по обе стороны линии разграничения.

"Учитывая это, План мероприятий по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, принятый Кабинетом министров Украины в январе, крайне важен, поскольку облегчит жизнь местного населения", — отмечается в комментарии.

Напомним, 25 января люди, называющие себя ветеранами АТО, а также народные депутаты начали блокировать железную дорогу между станциями Светланово и Шипилово. Полиция открыла производство по этому факту.

Впоследствии люди в камуфляже захватили еще один участок железной дороги на Луганщине. Они аргументируют это борьбой с контрабандой и требуют прекратить торговлю с оккупантами на востоке Украины.

15 февраля Кабмин ввел чрезвычайное положение в энергетике.

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Теги: евросоюз , энергетика , донбасс

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Власть должна как можно скорее решить проблему с блокадой на Донбассе — ЕС | Политика | Дело
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Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.