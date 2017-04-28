Власти Киева выделили $1 млн на создание музея Древнего Киева

Власти Киева выделили 27 млн грн и на создание музея на месте раскопок на Почтовой площади. Об этом сообщили в департаменте культуры КГГА.

"Эти деньги получит Научно-практический центр реставрации исторической среды, который в конце 2016 года выиграл тендер по реставрации Почтовой площади", — сказали в департаменте.

В КГГА надеются, что реставрационные работы закончатся до конца 2017 года. Завершающим этапом, согласно графику, является разработка концепции и 3D-моделирования будущей музейной экспозиции.

"Для этого до конца первого полугодия 2017 года археологи должны представить отчет о найденных артефактах, которые в дальнейшем пройдут процедуру консервации, реставрации и музеефикации", — сообщили в КГГА.

В этом центре Delo.UA подтвердили, что уже начали заниматься вопросом реставрации археологических находок, однако сроки и стоимость выполнения работ еще неизвестны. "Этим вопросом занимается наш главный директор и его заместитель, но сейчас они находятся в отпуске", — пояснили там.

Напомним, в феврале 2015 года археологи нашли на Почтовой площади в Киеве старые частоколы и остатки срубов, которые, по мнению ученых, являются улицей Древнего Киева 11-13 века. Находка обнаружена под верхним слоем (пристанью 18-19 века).

29 февраля 2015 года Почтовую площадь посетил мер Киева Виталий Кличко. Он распорядился приостановить строительные работы на этом месте до окончания раскопок.