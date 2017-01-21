Власти Киевской области проверят обоснованность подорожания маршруток

21 января 2017, 13:45
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Киевская облгосадминистрация требует, чтобы автоперевозчики обосновали причины подорожания проезда в пригородных маршрутках

Власти Киевской области проверят обоснованность подорожания маршруток | Киев | Дело Увеличить картинку

Киевская облгосадминистрация требует от пассажирских автоперевозчиков Киевской области предоставить обоснование подорожания проезда.

Об этом заявил председатель КОГА Александр Горган, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

По словам Горгана, согласно действующему законодательству, органы госвласти лишены полномочий влиять на ценообразование тарифов на перевозку пассажиров.

"Необходимо искать сбалансированное решение, которое учтет потребности жителей Киевской области и перевозчиков. Государственная власть области поможет найти компромиссное решение, приемлемое и для перевозчиков, и для общества", — заявил Горган.

Как известно, с 21 января частные перевозчики Киева планируют поднять цену на проезд в маршрутках города на 1 гривну. Также с 21 января проезд в маршрутных такси из Бучи и Ирпеня в Киев подорожает на 3-4 гривны.

Ранее стоимость проезда из Киева в Вишневое в пригородной маршрутке №820 выросла второй раз за месяц. На этот раз на 3 гривны — до 12 грн за поездку. С 18 ноября в столице подорожал проезд в маршрутках, которые курсируют между Киевом и Бучей: №423, №424 и №421.

По материалам: Украинская правда
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Теги: транспорт , общественный транспорт , киевская область

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Власти Киевской области проверят обоснованность подорожания маршруток | Киев | Дело
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