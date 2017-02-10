Вместо "Петровки" — "Почайна": в Киевсовете поддержали переименование станции метро

10 февраля 2017, 16:08
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Комиссия Киевсовета по вопросам переименований поддержала идею изменения названия станции Киевского метрополитена "Петровка" на Куреневско-Красноармейской линии (М2) на "Почайна"

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Как сообщает КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook, следующим шагом станет общественное обсуждение идеи переименований на сайте Киевсовета.

"Для метрополитена изменение названий — не новинка. За 56 лет работы уже переименовано 13 станций, причем одна дважды (Площадь Калинина — Площадь Октябрьской Революции — Майдан Независимости). Оцените инициативу, поскольку нам дальше с этим жить", — отметили в метрополитене.

Как сообщалось, с инициативой переименования станции выступил депутат Киевсовета фракции "Самопомич" Константин Богатов, который направил обращение (№08/279/08/011 — 168 от 19 декабря 2016 года) мэру Виталию Кличко. "Стация метрополитена "Петровка", а также расположенная рядом железнодорожная станция "Киев-Петровка" получили название от фамилии известного революционера, советского партийного деятеля и председателя Всеукраинского центрального исполнительного комитета Григория Петровского", — отмечается в документе.

Депутат подчеркивает, что "Почайна" является древнейшим киевским топонимом, имеет важное историческое и культурное значение и имеет прямое отношение к территории, о которой идет речь, поэтому "должна дать свое имя станции метрополитена и железнодорожной станции".

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Теги: киевский метрополитен , метро

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