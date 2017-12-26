Вместо ТРЦ на Почтовой предлагают построить музей археологии

Сегодня Комиссия Киевсовета по вопросам собственности поддержала проект решения о создании на Почтовой площади музея вместо ТРЦ, который планировался раньше. Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Проект решения "Об обеспечении сохранения памятника археологии местного значения и размещения музея на участке прибрежного городского квартала Средневекового Киева (XI-XIX вв.) на Почтовой площади в городе Киеве" депутаты поддержали единогласно.

Согласно проекту решения, коммунальная организация "Музей истории города Киева" должна оформить право постоянного пользования земельными участками площадью 0,83 га в пределах улиц Набережно-Крещатицкая, Набережное шоссе, Боричевого спуска и Владимирского спуска. Здесь предлагается разметить музей.

Но для того, что чтобы создать музей, город должен прекратить договор с инвестором строительства подземного ТРЦ на Почтовой Площади.

"Я не вижу никакого варианта компромисса. Потому что его сведут к тому, сколько инвестор сможет отдать городу "с барского плеча" (100 м кв. или 200 м кв.). Единственный компромисс — инвестор уйдет, а город станет владельцем проекта, поскольку речь идет о принципиальном, и фундаментальный вопрос для столицы — стать владельцем этого объекта и разместить там полноценный музей истории города Киева", — сообщил Delo.UA инициатор проекта решения, депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

Как сообщили Delo.UA в партии "Самопомич", Киевсовету будет предложено прекратить, а не разорвать договор с инвестором.

"После того, как Киевсовет поддержит такое решение, будет создана рабочая группа КГГА. Она вступит с инвестором в переговоры, чтобы возместить ему убытки", — сообщили в партии.

Delo.UA попыталось связаться с инвестором строительства ТРЦ на Почтовой площади компанией "Хенсфорд Украина", чтобы узнать ее позицию касательно возможного прекращения договора. Однако корресподенту Delo.UA никто не ответил.

Также документ предполагает заключения соглашения между Музеем истории города Киева и Государственным предприятием "Центр археологии Киева Института археологии НАН Украины" для продления археологических раскопок на этом месте.

При этом компания, которая будет строить музей на Почтовой площади, будет избрана на конкурсе, в котором будут принимать участие не только украинские, но и иностранные компании.

"Сейчас сложно назвать дату проведения конкурса. Все будет зависеть от того, когда город станет собственником земли под музей. Лишь тогда можно говорить о проведении конкурса. Также важно учитывать и факт археологических раскопок. Пока археологи раскопали лишь небольшую часть. Еще неизвестно, что ждет нас дальше", — сообщил Сергей Гусовский.

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Как известно, комиссия по вопросам собственности — вторая подряд комиссия Киевсовета, которая проголосовала "за" проект решения. Ранее, 19 декабря, документ поддержали члены постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и информационной политики. Следующая комиссия, которая будет рассматривать инициативу — по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

Напомним, начиная с 2015 года на Почтовой площади, во время подготовительных работ к строительству торгово-развлекательного центра археологи нашли уникальные артефакты XI-XII веков. Сюда приезжал мэр Виталий Кличко. Он пообещал, что в этом месте будет музей. Представитель застройщика тоже подтвердил эту информацию, но весной 2017 года прекратил финансирование археологических раскопок.

Также вместо необходимых 1 тыс. кв. м инвестор предлагает под музей всего лишь 110 кв м.

Схема -2-го этажа будущего торгового центра. Красным отмечено место, где будет находиться музей

"На самом деле этого очень мало. Это лишь одна десятая необходимой площади. Для этого объекта необходимо хотя бы 1 тыс. кв. м (всего площадь раскопок составляет около 2 тыс. кв. м — Delo.UA). Такая площадь необходима для создания музея совершенно нового типа", — руководитель раскопок на Почтовой площади Максим Вакулюк.

Отметим, что бюджет на 2018 год не предусматривает средства на строительство музея на Почтовой площади.