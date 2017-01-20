Во Львове все руководство таможни отстранили от обязанностей

"Вчера правоохранительные органы задержали и.о. заместителя начальника Львовской таможни ГФС Юрия Борисова. В настоящее время назначено проведение служебного расследования, на время которого все руководство Львовской таможни ГФС отстранено от исполнения служебных обязанностей", — сообщает пресс-служба ГФС Украины в пятницу.

Напомним, сотрудники Национальной полиции во Львовской области и военной прокуратуры Львовского гарнизона Западного региона Украины задержали на взятке одного из руководителей Львовской таможни ГФС, который вынуждал подчиненных платить ему "дань" за содействие в оставлении их на должностях во время реформирования таможни. Его задержали в служебном кабинете во время получения от сотрудника отдела 34 тыс. грн и $4 тыс.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Один из руководителей Львовской таможни задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.