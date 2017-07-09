Во взорвавшемся на Голосеевке доме разобрали строительные конструкции

09 июля 2017, 09:22
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Строительные конструкции взорвавшегося дома в Голосеевском районе Киева разобраны , сообщила ГСЧС

Во взорвавшемся на Голосеевке доме разобрали строительные конструкции | Происшествия | Дело Увеличить картинку

Разборка строительных конструкций взорвавшегося дома в Голосеевском районе Киева завершены, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Все жители аварийного дома временно отселены в общежитие города и к родственникам.

Ликвидацей последствий взрыва занималисьь 272 чел. личного состава и 58 различных машин и техники.

Вчера около 13.30 в Киеве по проспекту Голосеевский, 70 во втором подъезде трех этажного жилого дома произошел взрыв. Погибли 2 человека и пострадали 6 человек.

Происхождение взрыва пока неизвестно. Предварительная версия — взрыв бытового газа, в результате которого обрушилось перекрытие между этажами.

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Теги: взрыв , газ , киев

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Во взорвавшемся на Голосеевке доме разобрали строительные конструкции | Происшествия | Дело
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