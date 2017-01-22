Водители грузовиков с гуманитаркой Ахметова пытались провезти в зону АТО запрещенные предметы

На линии разграничения на Донбассе в пункте пропуска в Новотроицком вечером 20 января пограничная служба при осмотре 15 авто колонны гуманитарного штаба "Поможем" Фонда Рината Ахметова обнаружила запрещенные для перевозки предметы.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на заявление пресс-центра гуманитарного штаба.

При этом отмечается, что запрещенные предметы были обнаружены у двух водителей-перевозчиков.

Однако в заявлении не указывается, какие именно запрещенные к перевозке предметы были обнаружены.

В то же время, по неподтвержденной информации, в ходе осмотра было обнаружено хранилище с переносными и стационарными радиостанциями Verteks производства Швейцарии.

"Громадське" пыталось связаться с пограничной и фискальной службой, однако на данный момент в ведомствах не комментируют этот инцидент.