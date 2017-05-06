Водоснабжение в Донецкой области восстановлено

06 мая 2017, 17:50
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Восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, которая в свою очередь обеспечивает Донецкую область водой

Водоснабжение в Донецкой области восстановлено | Регионы | Дело Увеличить картинку

Восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает централизованным водоснабжением населенные пункты как на подконтрольной, так и на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области.

"Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено", — сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) в субботу на своей странице в микроблоге Твиттер.

Как сообщалось, 2 мая 2016 года в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения ДФС, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей).

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: донецк , питьевая вода , днр

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Водоснабжение в Донецкой области восстановлено | Регионы | Дело
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