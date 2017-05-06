Водоснабжение в Донецкой области восстановлено

Восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает централизованным водоснабжением населенные пункты как на подконтрольной, так и на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области.

"Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено", — сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) в субботу на своей странице в микроблоге Твиттер.

Как сообщалось, 2 мая 2016 года в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения ДФС, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей).