Военные сбили росиийский беспилотник над Волновахой

  29 апреля 2017, 18:04
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Силы Антитеррористической операции сбили российский беспилотник Орлан на Волновахой, Донецкая обл. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

    • Беспилотник и гранаты российского производства. СБУ представила очередные доказательства поддержки России войны на востоке Украины
    • Беспилотник и гранаты российского производства. СБУ представила очередные доказательства поддержки России войны на востоке Украины
    • Беспилотник и гранаты российского производства. СБУ представила очередные доказательства поддержки России войны на востоке Украины
    • Беспилотник и гранаты российского производства. СБУ представила очередные доказательства поддержки России войны на востоке Украины

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: сбу , беспилотники , война с россией , ато

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Военные сбили росиийский беспилотник над Волновахой | Регионы | Дело
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