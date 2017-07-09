Вопреки России ПА ОБСЕ приняла в украинской версии резолюцию о восстановлении суверенитета Украины

09 июля 2017, 12:36
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Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла предложенную украинской делегацией резолюцию о восстановлении суверенитета Украины, несмотря на то, что Россия была категорически против. Эта резолюция войдет в итоговую Минскую декларацию

Вопреки России ПА ОБСЕ приняла в украинской версии резолюцию о восстановлении суверенитета Украины | Политика | Дело Увеличить картинку

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла предложенную украинской делегацией резолюцию "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", передает "Интерфакс-Запад". РФ выступила категорически против принятия данной резолюции, однако документ был принят.

Тогда руководитель российской делегации вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой предложил проголосовать в целом против принятия все Минской декларации. Большинством голосов его предложение было отклонено.

В резолюции "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины ПА ОБСЕ заявляет о своем "полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ, которые включают Автономную Республику Крым и город Севастополь".

Также в документе ПА ОБСЕ заявляет об "осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины на Донбассе".

В резолюции ПА ОБСЕ "настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы и перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которые совершают террористические акты в Украине".

В документе содержится призыв к РФ "обеспечить вывод своих вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины под наблюдением ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных вооруженных формирований".

РФ выступила категорически против принятия данной резолюции.

Данная резолюция войдет в итоговую Минскую декларацию.

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Теги: минские соглашения , обсе , оккупация крыма , гибридная война , война с россией , война , россия

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Вопреки России ПА ОБСЕ приняла в украинской версии резолюцию о восстановлении суверенитета Украины | Политика | Дело
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