Вопрос освобождения заложников заблокирован Россией с сентября

Вопрос освобождения заложников — и тех, кто удерживается на оккупированных территориях Украины, и политзаключенных, находящихся в РФ — фактически заблокирован с сентября.

Об этом 29 января заявила представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Ирина Геращенко, пишет УП.

"Выполнение Минских соглашений было заблокировано РФ и марионеточными "руководителями республик" и потому, что РФ не собирается пока уходить с Донбасса ... Кремль откровенно ждал, что новая администрация в США может быть более лояльной. А еще Кремль ожидает, что 2017-й принесет более лояльные правительства в ряде европейских стран. Именно поэтому с сентября фактически заблокирован вопрос освобождения заложников", — заявила Геращенко.

По мнению вице-спикера, для Москвы это — "козырь в торгах за снятие санкций".

"Речь идет и о политзаключенных в РФ, и о заложниках на оккупированных территориях. Плохо, что мир позволяет Кремлю, который более 2 лет незаконно удерживает украинцев, использовать заложников как элемент торга", — добавила политик и отметила важность солидарной позиции стран ЕС о санкциях, которые должны продолжаться до полного выполнения Минских соглашений.

При этом, по словам Геращенко, безопасность и гуманитарные вопросы должны быть первоочередными.