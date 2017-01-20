Уход 44-го президента США: чему можно поучиться у Барака Обамы

Нарушил цикличность развития экономики Америки. В ноябре 2008 года, когда в США проходили президентские выборы, мир пребывал на грани нового экономического кризиса. Он зародился в Америке и охватил большинство стран мира. Многие известные экономисты уже успели окрестить его новой Великой депрессией. Многие обстоятельства свидетельствовали, что так и будет. В начале 2009 года уровень безработицы составлял 7,3%, а цена за баррель нефти была 120$, поступления в бюджет упали на 11%. Поэтому в первое свое президентство Барак сосредоточился на внутренних проблемах страны. На программу стимулирования экономики было выделено 800 млрд долларов. Это позволило спасти экономику от краха финансового сектора. Национализация крупнейших ипотечных агентств Fannie Mae и Freddy Mac, а также крайне низкие процентные ставки Федеральной резервной системы позволили закачать в экономику США триллионы долларов.

Социалист в Белом Доме. Несмотря на многочисленные мероприятия по предотвращению экономического кризиса 2008-2009 годов, Обама известен также своими социальными реформами. Он снизил налоги для низкооплачиваемых слоев населения, увеличил минимальную заработную плату, ввел равную оплату за равный труд для мужчин и женщин. Однако самой главной реформой Обамы в этом направлении является реформирование системы здравоохранения. Эта проблема уже давно назрела, однако только Обама сделал реальные шаги в этом направлении. В результате в 2014 году 10 миллионов американцев впервые получили доступ к медицинскому страхованию. Эту реформу Обамы критиковали больше других, особенно негативно о ней отзывался избранный президент США Дональд Трамп. Однако упразднить Obamacare будет не так просто — ею за 8 лет правления 44-го президента воспользовались 22 миллиона американцев.

Реформировал энергетический рынок США. С 2009 года частные инвестиции в альтернативную энергетику возросли на 300%, а доля ветроэнергии выросла с 1% до 5%, стоимость "солнечного киловатта" почти сравнялась с газовым и угольным, а "ветряной киловатт" стал даже дешевле. Также Обама настаивал на принятии национальной стратегии развития инноваций с упором на отрасли "новой экономики" с целью закрепить лидерство США в области высоких технологий.

Открыто поддержал ЛГБТ-движение в США. Джорджа Буш-младший хотел полностью запретить однополые браки. Обама же, наоборот, открыто поддержал гей-браки. "Конституция гарантирует равенство брака. Верховный суд подтвердил, то все люди должны быть равны — вне зависимости от того, кем они являются и кого любят. Это положит конец неопределенности для сотен тысяч однополых пар, которые не могут понять, является ли их брак законным в другом штате и не останутся ли они ни с чем, если примут решение переехать", — заявил президент после решения Верховного Суда о том, что однополые браки являются законными на всей территории страны. В 2015 году Обама стал первым действующим президентом США, появившемся на обложке журнала для сексуальных меньшинств. Также он отменил закон известный под названием "Не спрашивай, не говори", который запрещал открытым геям служить в армии.

Глубоко ошибся в отношении России. В 2009 году Барак Обама начал свое правление с "перезагрузки" отношений с Россией. Этот курс поддерживала и госсекретарь Хиллари Клинтон. Это позволило Обаме сосредоточиться на борьбе с кризисом внутри страны. Внешнеполитическая доктрина Обамы не укладывается ни в одну из известных схем — изоляционизм и милитаризм. По словам самого президента, он зачастую действовал методом проб и ошибок, а его доктрина во многом стала результатом сопряжения разного рода тактических ходов, продиктованных ситуативными обстоятельствами. Обама старался преимущественно действовать дипломатическими методами. Однако во время второго срока такой подход стал подводить Обаму, особенно после активизации России в Украине и Сирии. В 2014 году США ввели санкции против России за нападение на Украину. В конце 2016 года Обама продлил санкции и все чаще говорит о российской угрозе для стран Запада, особенно в связи с хакерскими атаками во время президентских выборов в США.

Наладил работу с республиканским конгрессом. В 2012 году на выборах в Сенат победили республиканцы — они получили 53 места против 47 у демократов. Та же история повторилась и в Палате представителей — на выборах в 2010 году победили республиканцы, набрав — 234 места против 201. Через четыре года они улучшили свой результат, взяв 247 мест в Палате представителей. Таким образом, 6 из 8 лет своего президентства Обама, будучи демократом, проработал с республиканским Конгрессом. Однако ему удалось наладить работу с республиканцами по ключевым вопросам. В первую очередь это касается вопроса иммигрантов, а также в сфере упрощение доступа малых и средних предприятий к кредитам. Хотя республиканцы все время продолжали критиковать медицинскую реформу президента.

Не бравировал своим цветом кожи. Барак Обама стал первым чернокожим на посту президента США, однако в своих выступлениях он не затрагивал такую до сих пор болезненную для американцев проблему. "Я стремлюсь не обвинять кого-либо в чем-либо, не требовать незаслуженной компенсации за какие-то исторические обиды, не сваливать на чьи-то плечи ответственность за собственные просчеты, а вызываю все население страны на своеобразное соревнование, цель которого — сделать нашу жизнь соответствующей самым высоким моральным идеалам", — заявил он.

Остался человеком. Похоже, что американскому президенту удалось самое тяжелое для политика задание — остаться человеком. Обама не стеснялся показывать свои эмоции. За это спецслужбы называли его "Ренегат". Известно, что Обама ненавидит мороженое, подростком употреблял марихуану и кокаин. Его любимый фильм — "Касабланка" и "Пролетая над гнездом кукушки". Также Обама и его жена Мишель отлично танцуют. Например, 31 октября 2016 года они станцевали в Белом доме на праздновании Хеллоуина. Танец под песню Майкла Джексона Thriller Барак и Мишель разучили специально для праздника. Обама очень часто шутит не только над другими, но и над собой. 4 августа 2016 года на официальном канале президента США разместили видеоролик, где в шутку Обама жалуется Джо Байдену, что не может найти работу.