Возле консульства Польши в Киеве готовилась провокация — СБУ

"Предотвращена акция провокационного характера, заказанная спецслужбами РФ, задержаны 29 человек, в том числе организатор акции — гражданин Украины", — сообщили в спецслужбе.

По задумке организаторов, планировавших хулиганские действия возле здания консульства Польши, представители киевских спортивных клубов под видом молодежных организаций, должны были провести акцию — разлить красную краску, повесить на импровизированной виселице чучело и поджечь его.

"Все это должно было сопровождаться экстремистскими выкриками и применением пиротехники. Целью этой акции было разжигание межнациональной вражды, обострение украинско-польских отношений и подрыв авторитета Украины на международной арене", — указали в пресс-центре СБУ.

В СБУ подчеркнули, что каждому из участников этой акции было обещано по 1 тыс. грн за участие в мероприятии.

"Они прибыли на двух автомобилях, в которых впоследствии правоохранители изъяли травматические и газовые пистолеты, холодное оружие, транспаранты с провокационными текстами, флаги, файеры и макет виселицы", — рассказали в пресс-центре.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия.

Напомним, 3 июля вышло скандальное интервью с главой МИД Польши Ващиковским, в котором он указывает, что Украину и Польшу разделяют исторические вопросы и что Варшава намерена ставить условия при вступлении Украины в ЕС.

"Наше послание очень ясное: с Бандерой в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не повторим ошибок 90-х, когда не были завершены определенные дела в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польского меньшинства в этих странах", — сказал Ващиковский.

Также главный дипломат Польши позволил себе унизительно описывать европейские устремления Украины. "Имея такой опыт, мы будем настоятельно требовать, чтобы все дела были улажены до того, как Киев окажется у ворот Европы с просьбой о членстве. Будем также настойчивы, как, например, Греция по отношению к Македонии по делу названия", — пообещал Ващиковский.

И в конце он высказал мнение, что у украинцев есть "наивное убеждение, что европейцы, немцы, французы одержат за них победу в конфликте с Россией".