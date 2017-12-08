Возле посольства России в Киеве появится сквер имени Бориса Немцова

08 декабря 2017, 16:22
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Один из скверов Киева на Воздухофлотском проспекте назовут в честь российского оппозиционера

Возле посольства России в Киеве появится сквер имени Бориса Немцова | Киев | Дело Увеличить картинку

Комиссия Киевсовета по вопросам переименований поддержала инициативу мэра Киева Виталия Кличко о переименовании одного из скверов столицы в честь российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом сообщает советник мэра Киева нардеп Дмитрий Белоцерковец.

"Только что комиссия по вопросам переименований поддержала инициативу мэра Киева — назвать сквер возле посольства РФ именем Бориса Немцова", — написал он.

Ранее на сайте Киевской городской государственной администрации появилось сообщение, что мэр столицы обсуждал возможность переименования объектов в Киеве в честь оппозиционного российского политика с его дочерью Жанной. И теперь этот вопрос должен рассмотреть Киевсовет.

Виталий Кличко заявлял, что возможность переименования объектов в Киеве в честь Немцова уже обсудили с дочерью Немцова. Кроме этого обсудили возможность установки памятника в этом сквере.

Напомним, что оппозиционный политик и общественный деятель Борис Немцов был убит в центре Москвы вечером 27 февраля 2015 года.

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Теги: киев , россия , Борис Немцов , виталий кличко

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Возле посольства России в Киеве появится сквер имени Бориса Немцова | Киев | Дело
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