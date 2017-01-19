Возмещение НДС в декабре выросло почти на 70%

По данным Госказначейства, возмещение НДС в декабре составило 16.0 млрд грн, что на 68.3% больше, чем год назад, пишет Ціна Держави.

Всего в 2016 году возместили 94,4 млрд грн, что на 38% больше, чем год назад.

Индекс возмещения НДС подтверждает, что объемы возмещения в этом году действительно увеличились. В частности, в 2015 году этот показатель составлял 6,5% от объема экспортируемой продукции. В этом году индекс вырос до 8,0% возмещенного НДС от объемов экспорта.

Объемы задолженности по НДС даже немного сократились (12,1 млрд грн на конец 2016 года по сравнению с 12,9 млрд грн год назад), что для украинской ситуации очень даже неплохо. Важно, что такая ситуация (относительно положительная) наблюдается на фоне отмены спецрежима для аграриев и начале возмещения НДС для них.

Крупнейшими получателями возмещения в 2016-м году были аграрии и металлурги, что фактически соответствует структуре товарного экспорта. Из 10 крупнейших получателей ровно половина — агрохолдинги. Другая половина — меткомбинаты и один производитель железной руды.

Справка:

Индекс возмещения НДС = возмещение НДС/объемы экспорта. Во избежание эффекта сезонности (бывают разные задержки) берется средний показатель за последние три месяца.