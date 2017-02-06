Казначейство полностью возобновило возмещение НДС в начале февраля — Минфин

Задержка с возмещением НДС в январе была связана с изменением механизма и процессом передачи реестров заявок Министерству финансов, но в начале февраля все суммы были выплачены.

"Реестры были переданы в конце января, Государственной казначейской службой было возмещено 2,2 млрд 1 февраля, остальная сумма — 2 февраля. Всего было выплачено 6,8 млрд гривень. Соответственно, все средства были возмещены, вопрос был только в сроке передачи реестров", — пояснил замминистра финансов Евгений Капинус.

Капинус также отметил, что завершается техническая доработка механизма, поэтому Минфин ожидает, что высказывать недовольство в процессе могут как представители органов, которых лишили определенных полномочий, так и представители бизнеса.

Министр финансов Александр Данилюк заверил, что проблем с возмещением на сегодняшний день больше нет: "Сейчас вы слышали недовольство бизнеса, или их проблема решена? Любые изменения занимают время. Сейчас все урегулировано, бизнес свои средства получил, проблемы нет".

Напомним, администрирование реестра, как отдельного информационного ресурса, теперь осуществляется Министерством финансов Украины на основании баз данных ГФС и Казначейства. Минфин также обеспечивает ежедневное обнародование Реестра своем официальном сайте. Формирование реестра осуществляется автоматически на основании информации, полученной из баз данных ГФС и Казначейства.

Ранее эксперты Ціна Держави посчитали, что январе экспортерам выплатили всего 27,9 млн грн возмещения НДС. Это почти "ноль" по сравнению с 7,9 млрд грн возмещения в январе прошлого года.

Основной причиной фактически приостановленного возмещения НДС, по мнению экспертов, стала озабоченность курсовой стабильностью.

Так, падение гривни в начале января связывают с масштабным возмещением НДС в конце 2016-го года: экспортеры получили достаточно гривневой ликвидности и не выходили на межбанк с продажей валюты.

"Поэтому, наверное, в Министерстве финансов Украины или в Государственной фискальной службе Украины решили, что пока экспортерам лишняя гривня не нужна", — считают эксперты проекта.

Как следствие, индекс возмещения НДС резко ухудшился до 7,1% по сравнению с 9,0% в предыдущем месяце.

Интересно, что при этом остатки на едином казначейском счете резко подскочили до 35 млрд грн — таких объемов остатков не видели с ноября 2015 года.

Как сообщалось, возмещение НДС в декабре составило 16,0 млрд грн, что на 68,3% больше, чем год назад. Всего в 2016 году возместили 94,4 млрд грн, что на 38% больше, чем год назад.

Справка:

Индекс возмещения НДС = возмещение НДС/объемы экспорта. Во избежание эффекта сезонности (бывают разные задержки) берется средний показатель за последние три месяца.