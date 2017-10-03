Впервые со школьного перемирия оккупанты применили "Град"

Сегодня, впервые с начала школьного перемирия пророссийские наемники применили реактивную систему залпового огня "Град", сообщает пресс-центр штаба АТО.

В 16 часов враг выпустил 15 снарядов из "Града" по опорным пунктам сил АТО на подступах к Гнутовому.

Перед этим, около часа ночи, боевики из автоматического гранатомета обстреляли наши позиции в районе Гнутово на мариупольском направлении. В ответ украинские военные применили оружие на поражение. В результате этого противостояния двое наших защитников получили ранения. Пострадавшим сразу была предоставлена квалифицированная медицинская помощь. На данный момент состояние их здоровья удовлетворительное, сообщается в сводке штаба АТО.

Всего, как отмечается в сводке, боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО с начала суток по состоянию на 18:00 вторника.

На донецком направлении с полуночи незаконные вооруженные формирования дважды обстреливали юго-восточные околицы Авдеевка из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.