Впервые выступая в "Играх непокоренных", сборная Украины завоевала 14 медалей

30 сентября 2017, 09:37
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Наша сборная очень удачно выступила в "Играх непокоренных", где принимает участие впервые. У украинской команды 14 медалей — 8 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых

Впервые выступая в Увеличить картинку

Наша сборная удачно выступила в "Играх непокоренных" в Канаде, завоевав 8 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали.

"Учитывая, что наша команда одна из самых маленьких — всего 15 человек основного состава, то хочется верить, что команда #InvictusGamesTeamUkraine убедила весь мир, военные — сильные духом и телом и никогда не поддаются ни врагам, ни жизненным обстоятельствам!" — отмечено на странице украинской команды в Facebook.

"Игры непокоренных" (Invictus Games) — международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.

"Invictus" с латыни означает "непобедимый", "несокрушимый" или "непокоренный".

В этом году 15 украинских спортсменов соревнуются в таких видах спорта как атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе.

Invictus Games: Team Ukraine

Фото: Invictus Games: Team Ukraine

Invictus Games: Team Ukraine

Фото: Invictus Games: Team Ukraine

Первую медаль для Украины на "Играх непокоренных-2017" выиграл ветеран АТО из Луцка Сергей Торчинский. Он показал третий результат в секторе для толкания ядра (13,71 м), завоевав бронзовую награду.

Павел Будаевский выиграл в четырех заплывах (50m Freestyle, 50m Backstroke, 50m Breaststroke и на дорожке 100m Freestyle), завоевав 4 золотых медали.

3 медали у сборной Украны в стрельбе из лука.

Invictus Games: Team Ukraine

Фото: Invictus Games: Team Ukraine

"Невероятно точный день сегодня для Украины :) Стрельбы сегодня принесли в копилку #InvictusGamesTeamUkraine золото и два серебра! Поздравление нашем лучникам — Роме Панченко, Екатерине Михайловой, Валерий Раку и Дмитрию Сидоруку! Вы доказали всему миру, что украинские военные никогда не сдаются!" — отмечено на странице украинской сборной в Facebook.

Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх непокоренных" как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО. В этом году в "Играх непокоренных" также дебютирует сборная Румынии.

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Теги: военные

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