Все больше украинцев выезжают на работу в Польшу

  24 января 2017, 18:46
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В 2016 году резко выросло количество выданных разрешений на работу в Польше для граждан Украины. Если в 2015 году такие разрешения получили 50 тыс. украинцев, то в прошлом году — 125 тыс.

Все больше украинцев выезжают на работу в Польшу | Экономика | Дело Увеличить картинку

По данным польского министерства по делам семьи, труда и соцполитики, в 2016 году страна выдала для граждан Украины около 1,3 миллиона приглашений на временную работу.

Такую информацию предоставили BBC в официальном ответе пресс-службы ведомства.

"По предварительным подсчетам, количество разрешений на постоянную работу для граждан Украины в 2016 году составляет более 125 тыс., а число выданных приглашений на временную работу — более 1,3 млн", — говорится в письме.

По официальным данным, в ​​первом полугодии 2016 количество украинцам было выдано более 42 тыс. разрешений на постоянную работу. В 2015 году таких разрешений за весь год было выдано 50 тыс.

Количество выданных приглашений на временную работу за первое полугодие 2016 — 615 тыс. При этом в 2015 за год выдали 762 тыс.

В министерстве отметили, что количество работников, которые реально приехали на работу в Польшу 2016 года, будет отличаться от количества выданных приглашений.

Во-первых, как пояснили в министерстве, многие работники могли получить несколько приглашений. Там посчитали, что в среднем на одного работника может быть выдано 1,5 приглашения. Кроме того, некоторые претенденты на работу могли не получить польскую визу либо не заехали в страну.

С другой стороны, эта статистика не считает граждан Украины, которые свободно работают в Польше и не должны получать разрешения. Это те, кто постоянно проживает в Польше, имеет "карту поляка", студенты и выпускники очной формы обучения в стране.

Напомним, правительство Польши подготовило проект закона об иностранцах, предусматривающий стандартизацию процедуры получения разрешения на работу для иностранцев и их пребывание в стране. Ожидается, что эти изменения начнут действовать с 2018 года. Это вызвано нехваткой работников в Польше и пессимистическим демографическим прогнозом.

Как сообщает Организация работодателей Польши, миграционная политика будет больше сориентирована на граждан Украины. Легче всего найти работу в Польшу будет молодым людям до 35 лет с нужной профессиональной квалификацией.

Сколько украинцев работает в Польше

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Теги: польша , заробитчане

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Все больше украинцев выезжают на работу в Польшу | Экономика | Дело
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