"Всегда готов". Как Россия медленно поглощает Донбасс — перевод Bloomberg

Пока Кремль продолжает публично поддерживать соглашение, которое Германия и Франция курировали в 2015 году, реальная стратегия Путина в Украине заключается в полном разделении двух пограничных районов, известных как Донбасс, путем постепенной интеграции с Россией. Такую мысль высказали люди, близкие к руководству в Москве. По их словам, Путин не планирует ни признавать, ни присоединять эти земли.

Как политическое прикрытие постепенной интеграции Донбасса в России использовали блокаду украинскими активистами поставок угля в Украину. На прошлой неделе ОАО "РЖД" сократило тарифы на транспортировку угля и железной руды в районы, которые находятся под блокадой. Это позволит России заменить украинские поставки, остановленные Киевом, и обеспечить постоянное функционирование металлургических заводов.

"Был сделан шаг в сторону отделения Донбасса — в этом нет никаких сомнений", — сказал по телефону из Москвы старший законодатель правящей партии "Единая Россия" Константин Затулин. Как и другие официальные лица, Затулин обвинил Украину в том, что она вынудила Москву прорвать блокаду. Киев это отвергает.

Мнение Затулина относительно планов Кремля подтвердил Алексей Чеснаков, бывший сотрудник Кремля, который теперь консультирует администрацию Путина по вопросам политики в Украине, и высокопоставленный правительственный чиновник, который попросил не называть его имени.

Гражданство России

Ранее в этом году Путин возмутил своего украинского коллегу Петра Порошенко, подписав указ о признании паспортов и других документов, выданных сепаратистскими правительствами в Луганске и Донецке. Еще раньше они объявили рубли своей официальной валютой. Кремль также рассматривает возможность того, что 2 млн жителей регионов могут стать гражданами России, а это резко усложнит любую попытку Киева восстановить контроль.

По словам заместителя главы администрации президента Константина Елисеева, Москва реализует так называемый "сценарий Приднестровья", ссылаясь на отколовшийся регион в бывшей советской республике Молдова, где размещаются российские войска, но не имеющие гражданства России.

Как известно, Россия поддерживает ряд сепаратистских регионов в бывших советских республиках, используя их в качестве рычагов влияния на их правительства. В 2008 году Россия направила войска в Грузию, чтобы обезопасить два таких района, которые теперь по существу являются протекторатами Кремля. В прошлом месяце Россия ввела часть боевиков в свою регулярную армию.

"У нас нет мира по одной причине: россияне не заинтересованы в достижении мира, — сказал Порошенко в своем выступлении в Лондоне во вторник. — Они заинтересованы в установлении контроля".

Трамп, Тиллерсон

Действия Путина в Украине ставят перед США и Евросоюзом сложную задачу. Они призывают стороны выполнить Минские соглашения, поскольку крах сделки был бы серьезным ударом по канцлеру Германии Ангеле Меркель. Она использовала политическое влияние, пытаясь положить конец худшему насилию, которое Европа видела со времен балканских войн 1990-х годов. В результате трехлетнего конфликта было убито 10 тыс. человек, еще 2 млн были вынуждены покинуть свои дома.

Администрация президента Дональда Трампа пока не имеет конкретной позиции по Донбассу. Сначала Дональд Трамп заявил, что ему этот вопрос не интересен. Однако потом он риторически принял жесткую позицию, хотя и не сделал ее ясной. Пока Белый дом сосредоточен на вопросах, которые он считает более насущными, как Сирия и Северная Корея.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поставил под сомнение важность Украины для американских налогоплательщиков. В то же время он также настаивал на сохранении санкций в отношении России, пока Кремль не выполнит свои обязательства по восстановлению мира.

"Всегда готов"

Стратегия Путина предполагает развитие рычагов, которые могут быть использованы для усиления контроля Кремля над Донбассом в короткие сроки. Так считают два западных дипломата в Москве. Эта оценка была подтверждена бывшими российскими официальными лицами.

"Репрессивные меры всегда готовы. Каждый раз, когда Украина дает нам возможность, они выполняются", — сказал Чеснаков, советник Кремля по Украине.

В январе украинские ветераны блокировали грузовые связи с удерживаемым востоком. Спустя два месяца Порошенко оформил блокаду, хотя это стоило Украине 1% экономической мощи из-за прекращения поставок основного сырья, в том числе угля.

Порошенко заявил, что запрет на торговлю будет отменен после того, как сепаратистские власти прекратят конфискацию украинских предприятий. Донецк и Луганск в марте взяли под свой контроль около 40 украинских компаний, в том числе металлургические и энергетические активы миллиардера Рината Ахметова.

"Это отражает финансовую составляющую политики Путина. После двух лет рецессии Россия вряд ли сможет продолжать субсидировать Донбасс, поэтому ей необходимо включить Донецк и Луганск в коммерческую эксплуатацию, чтобы компенсировать расходы. Чем меньше эта экономика интегрирована с Россией, тем выше будут затраты", — считает Андрей Марголин, экономист Академии президентского хозяйства и государственной администрации

Замороженный конфликт

Теперь, когда Минские соглашения практически зашли в тупик, Донбасс погружается в замороженный конфликт, который может продолжаться десятилетиями.

"Что касается Порошенко, то его руки связаны. Политические оппоненты мешают ему предоставить широкую автономию Донбассу, как того требует мирное соглашение, в то время как два других спорных вопроса, предусмотренных соглашением — полное прекращение огня и возвращение украинского контроля над приграничными районами — также являются далеки от исполнения. Это позволяет России укрепить свои позиции в двух республиках", — считает Владимира Фесенко из исследовательского института "Пента" в Киеве.

При этом в России на этот вопрос смотрят по-другому. По словам Дмитрия Пескова, Россия не собирается интегрировать в свой состав самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

"Сам вопрос немного абсурдный, потому что на протяжении многих лет и президент Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят, что Москва не пытается интегрировать в Российскую Федерацию непризнанные республики Донбасса — ДНР и ЛНР", — заявил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, означают ли его слова, что Москва видит ДНР и ЛНР в составе Украины, Д. Песков сказал: "Это внутриукраинская проблема".