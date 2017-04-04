Повышение минималки приведет к росту цен в Украине на 10% — Всемирный Банк

Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2017 году до 10%. Об этом сообщила Анастасия Головач, экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове.

"Повышение минимальной зарплаты заставило нас ухудшить прогноз по инфляции в этом году до 10%", — сказала А. Головач.

Во Всемирном банке прогнозируют, что в 2018 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 7%, а в 2019 году — до 6%.

Анастасия Головач также подчеркнула, что Украине необходимо продолжать реформы в финансово-экономической сфере, чтобы минимизировать влияние блокады Донбасса.

Согласно же прогнозам Нацбанка инфляция в 2017 году должна замедлиться до 9,1%, а в 2018-м — до 6%.

Кроме того, Всемирный банк ожидает в 2017 году увеличение дефицита сводного бюджета Украины до 3,1% ВВП из-за роста минимальной заработной платы и дефицита Пенсионного фонда.

В результате увеличения дефицита бюджета объем государственного и гарантированного долга страны возрастет почти до 89% ВВП. "Для сохранения макроэкономической стабильности и обеспечения постепенного снижения долговой нагрузки бюджетная политика должна обеспечить снижение дефицита до уровня, которые не превышает 2% в 2020 году", — сообщил координатор сектора борьбы с бедностью и макроэкономической политики, ведущий экономист представительства Всемирного Банка в Украине, Беларуси и Молдове Фарук Хан.

Напомним, согласно прогнозу Минфина минимальные потери от блокады будут состоять в снижении темпов роста ВВП на 1,2 процентные пункты (п.п.) и росте курса к концу года — на 3 грн/$. В случае пессимистического сценария падение составит 2,5 п.п и 5,6 грн/$ соответственно. Номинальный ВВП, в зависимости от развития ситуации, снизится от 25,8 млрд грн до 39 млрд грн.