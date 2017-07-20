Вслед за метро дорожает проезд в маршрутках

В Киеве опять дорожает проезд в частных маршрутках. В салонах маршруток № 442, № 442-д проезд с 22 июля дорожает на 1 гривню и, соответственно, будет стоить 5 и 6 гривень.

Подорожание перевозчики объясняют несколькими причинами. "Ранее мы заявляли, что будем изучать ситуацию после подорожания проезда в коммунальном транспорте. А именно: увеличится ли пассажиропоток на наших маршрутках. Увы, увеличения количества пассажиров мы не наблюдаем. Наоборот, он уменьшился. Вторая причина — у нас много водителей уезжает на работу в Европу, в основном в Польшу. У нас уже уехали четыре водителя. На всех маршрутах не хватает шоферов. И если мы сейчас не примем кардинальных решений по поводу увеличения им зарплаты, то к осени у нас не останется водителей и возить пассажиров будет просто некому! У других перевозчиков уже уехали до 50% шоферов. В Польше, например, проезд стоит 1 или 1,5 евро. Поэтому, чтобы маршрутки нормально работали, и водители не уезжали, а мы могли закупать новые автобусы, проезд должен стоить, как в Польше, — 30 гривень. Пока у нас проезд в шесть раз меньше. Естественно, что водители хотят зарабатывать больше и уезжают на работу туда", — поясняет Николай Бацан, директор компании-перевозчика.

Еще одна причина — это увеличение стоимости запасных частей для автобусов и обслуживание автобусов, которое дорожает с каждым днем. "У нас нет выбора: или закрываться, или поднимать стоимость проезда. Поэтому с 22 июля проезд в маршрутке № 442 будет стоить 5 грн (сейчас 4 грн), а №442-д — 6 грн (сейчас 5 грн). Такая ситуация не только на нашем предприятии, но и у всех перевозчиков в городе. Думаю, что перед сентябрем будет еще одно повышение цен", — поясняет Бацан.

В коммунальной службе перевозок КГГА подтвердили, что данный перевозчик просто уравнял стоимость проезда после подорожания проезда в городском транспорте.

Другие перевозчики стоимость проезда не повышали и сейчас самый дорогой проезд в столице — 7 гривень.

Впрочем, эксперты говорят, что стоит ожидать очередного витка повышения стоимости проезда в маршрутках в сентябре. Что же касается оттока опытных водителей, то в службе тоже признают эту проблему. "Европа нуждается в дешевой рабочей силе и наши водители с опытом начали уезжать на работу туда. Увы, с этим колоссальная проблема. Уезжают самые опытные водители, а остаются — пенсионеры или те, которых устраивает зарплата", — говорят в службе.

Напомним, с 15 июля повысилась цена проезда не только в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах, но и в маршрутных такси, которые эксплуатирует КП "Киевпастранс".