ВСП пропустил в Верховный Суд 21 из 30 "недобросовестных" судей

29 сентября 2017, 12:03
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Президенту рекомендовали 111 из 120 кандидатов в судьи нового Верховного Суда

ВСП пропустил в Верховный Суд 21 из 30 Увеличить картинку

Высший совет правосудия (ВСП) рекомендовал президенту Украины Петру Порошенко 111 кандидатов для назначения на должности судей Верховного Суда.

На сайте ВСП опубликован весь список.

В течение 14-25 сентября Высший совет правосудия рассмотрел 120 материалов относительно внесения представлений президенту о назначении на должности судей Кассационного хозяйственного, Кассационного административного, Кассационного уголовного, Кассационного гражданского судов в составе Верховного Суда.

"29 сентября Высший совет правосудия объявил решение, принятое по результатам рассмотрения материалов кандидатов на должности судей Верховного Суда", — сказано в сообщении пресс-службы ВСП.

Таким образом, президенту рекомендовано 111 кандидатов для назначения на должности судей Верховного Суда.

Напомним, 27 июля Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила рейтинг 320 кандидатов на должности судей Верховного Суда — 120 человек стали победителями конкурса.

Общественные активисты заявляли, что 30 из 120 победителей конкурса в Верховный Суд — недобросовестны. Среди поданных на подпись президенту — судьи, осудившие Юрия Луценко.

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Теги: верховный суд украины , высший совет правосудия

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ВСП пропустил в Верховный Суд 21 из 30
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