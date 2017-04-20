Высший админсуд отказался рассматривать иск Шокина

"В удовлетворении ходатайства истца о возобновлении срока обращения в суд отказать. Административный иск Шокина … оставить без рассмотрения", — озвучил председательствующий судья Валентин Мороз определение суда.

Как сообщалось, 29 марта 2016 года Верховная Рада дала согласие на увольнение президентом Украины Петром Порошенко генпрокурора В. Шокина. 3 апреля П. Порошенко подписал указ об увольнении его с должности. В мае генпрокурором Украины был назначен Юрий Луценко.

В марте текущего года В. Шокин подал иск в ВАСУ о признании незаконными и отмене решений о его увольнении, а также о восстановлении в административной должности. В деле указано, что истец — В. Шокин, ответчики — президент Украины Петр Порошенко, Верховная Рада (представитель ответчика — Николай Олефиренко).

В пресс-службе ВАСУ пояснили, что Шокин просит признать незаконными и отменить постановление Верховной Рады о даче согласия на его увольнение, а также соответствующие указы президента. Кроме того, экс-генпрокурор просит восстановить его "в административной должности".