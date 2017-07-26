Высший хозсуд признал законным запрет на ночную торговлю алкоголем в Киеве

26 июля 2017, 15:55
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Высший хозяйственный суд Киева подтвердил законность решения Киевсовета о запрете реализации на территории города алкогольных и слабоалкогольных напитков субъектами хозяйствования, осуществляющими розничную торговлю с 23:00 до 10:00

Высший хозсуд признал законным запрет на ночную торговлю алкоголем в Киеве | Киев | Дело Увеличить картинку

"Мы выиграли суд. Решение принято в нашу пользу, и мы не обязаны отменять запрет на продажу алкоголя в ночное время", — сообщил начальник управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета Владимир Слончак.

Рассмотрение кассационной жалобы по этому вопросу состоялось 25 июля.

Напомним, иск об отмене соответствующего решения Киевсовета был подан Киевским областным территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины.

Киевсовет 22 сентября 2016 года ввел запрет на реализацию субъектами хозяйствования, осуществляющими розничную торговлю, алкогольных и слабоалкогольных напитков на территории Киева, с 23:00 до 10:00. Решение вступило в силу 13 октября. Его поддержали 86 депутатов Киевсовета.

Решением предусмотрено, что запрет распространяется только на продажу алкоголя в заведениях розничной торговли. Продажа спиртных напитков и пива в ресторанных заведениях в ночное время не запрещена.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: алкоголь , торговля , киевсовет

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Высший хозсуд признал законным запрет на ночную торговлю алкоголем в Киеве | Киев | Дело
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