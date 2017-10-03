Взрывы на складах в Калиновке прекратились — ГСЧС

По состоянию на утро 3 октября, на территории военных складов в районе Калиновки Винницкой области открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что в районе Калиновки, где произошел пожар и взрывы боеприпасов на территории военных складов, возобновили работу все детские сады и школы, кроме одной.

Стоит отметить, что Украэроцентр продлил запрет на полеты над местом горения составов в Калиновке Винницкой области в 20:59 9 октября, однако уменьшил радиус до 5 км.

Напомним, 26 сентября начался пожар на складах Министерства обороны Украины в районе города Калиновки Винницкой области с последующей детонацией боеприпасов. По тревоге были подняты все экстренные службы, а также полицейские Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.