Взрывы на складах в Калиновке прекратились — ГСЧС

03 октября 2017, 08:47
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

На военных складах возле Калиновки взрывов боеприпасов не наблюдается

Взрывы на складах в Калиновке прекратились — ГСЧС | Происшествия | Дело Увеличить картинку

По состоянию на утро 3 октября, на территории военных складов в районе Калиновки Винницкой области открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что в районе Калиновки, где произошел пожар и взрывы боеприпасов на территории военных складов, возобновили работу все детские сады и школы, кроме одной.

Стоит отметить, что Украэроцентр продлил запрет на полеты над местом горения составов в Калиновке Винницкой области в 20:59 9 октября, однако уменьшил радиус до 5 км.

Напомним, 26 сентября начался пожар на складах Министерства обороны Украины в районе города Калиновки Винницкой области с последующей детонацией боеприпасов. По тревоге были подняты все экстренные службы, а также полицейские Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

Раздел: >

Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Взрывы на складах в Калиновке прекратились — ГСЧС | Происшествия | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.65
EUR EUR - - 31.3
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 24.11 14.07
Киевская область 23.39 13.14
Львовская область 22.94 13.56
Читаемые в разделе
Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото) Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото) Под Винницей горит крупнейший в Украине склад боеприпасов (обновляется) Под Винницей горит крупнейший в Украине склад боеприпасов (обновляется) Минюст опубликовал фамилии нотариусов, которым закрыли доступ в реестры Минюст опубликовал фамилии нотариусов, которым закрыли доступ в реестры
Все новости
Комментируемые
1 КГГА на аукционе продала здания возле "Новопечерских Липок" за $1 млн 1 2 Полиция задержала преступников, взрывавших памятники и дипучреждения 1 3 "Укринмаш" обвинили в незаконных поставках вооружения. Госкомпания все опровергает 4 "Укргосбудэкспертиза" не нашла нарушений при строительстве "Театра на Подоле" 5 Пожар на "Биофарме" не отобразится на производстве лекарств
Все новости
Видео
 Из-за взрывов на складах боеприпасов под Винницей эвакуированы 28,3 тыс. человек
Пожар на "Биофарме" не отобразится на производстве лекарств
Все видео
Фото
Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото)
Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.