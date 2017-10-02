Взрывы в Сватово и Балаклее являются диверсией — Луценко

Взрывы на складах боеприпасов, которые произошли в Сватово и Балаклее, без сомнения является диверсиями.

Об этом вечером 1 октября в эфире "ТСН-Тиждень" заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает "Украинская правда".

"Подобные взрывы, произошедшие в Сватово и Балаклее несомненно являются четкой диверсией со стороны нашего противника в необъявленной РФ войне на востоке Украины", — заявил он.

При этом Луценко продемонстрировал карты и фотографии Балаклеи и Сватово.

"Следствию известно, что в Балаклее 23 марта 2017 радиолокационные службы Украины зафиксировали беспилотник, который двигался на низких высотах ... Желтая линия — граница с РФ, откуда двигался БПЛА. Он долетел до Балаклеи, и в 14:44 из него в сторону открытой площадки хранения (вооружения), где было более 700 ракет "Куб" был осуществлен пуск управляемой ракеты", — сообщил Луценко.

Впоследствии с БПЛА был осуществлен еще один выстрел. По словам генпрокурора, снаряд пробил бетонные укрытия и взорвал склад.

Луценко добавил, что диверсию было совершено, когда над этой территорией не было никаких спутников других иностранных государств, что делает невозможным выявление трассы БПЛА к его пересечения границы Украины.