Взрывы в Сватово и Балаклее являются диверсией — Луценко

02 октября 2017, 08:25
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что взрывы, произошедшие в Сватово и Балаклее, являются четкой диверсией в необъявленной РФ войне на востоке Украины

Взрывы в Сватово и Балаклее являются диверсией — Луценко | Происшествия | Дело Увеличить картинку

Взрывы на складах боеприпасов, которые произошли в Сватово и Балаклее, без сомнения является диверсиями.

Об этом вечером 1 октября в эфире "ТСН-Тиждень" заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает "Украинская правда".

"Подобные взрывы, произошедшие в Сватово и Балаклее несомненно являются четкой диверсией со стороны нашего противника в необъявленной РФ войне на востоке Украины", — заявил он.

При этом Луценко продемонстрировал карты и фотографии Балаклеи и Сватово.

"Следствию известно, что в Балаклее 23 марта 2017 радиолокационные службы Украины зафиксировали беспилотник, который двигался на низких высотах ... Желтая линия — граница с РФ, откуда двигался БПЛА. Он долетел до Балаклеи, и в 14:44 из него в сторону открытой площадки хранения (вооружения), где было более 700 ракет "Куб" был осуществлен пуск управляемой ракеты", — сообщил Луценко.

Впоследствии с БПЛА был осуществлен еще один выстрел. По словам генпрокурора, снаряд пробил бетонные укрытия и взорвал склад.

Луценко добавил, что диверсию было совершено, когда над этой территорией не было никаких спутников других иностранных государств, что делает невозможным выявление трассы БПЛА к его пересечения границы Украины.

Раздел: >
Теги: взрыв , юрий луценко

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Взрывы в Сватово и Балаклее являются диверсией — Луценко | Происшествия | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.58
EUR EUR - - 31.38
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.88 13.85
Киевская область 23.22 13.12
Львовская область 22.93 13.17
Читаемые в разделе
Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото) Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото) Под Винницей горит крупнейший в Украине склад боеприпасов (обновляется) Под Винницей горит крупнейший в Украине склад боеприпасов (обновляется) Убит глава правления "Киевоблэнерго" — Нацполиция в Киевской области Убит глава правления "Киевоблэнерго" — Нацполиция в Киевской области
Все новости
Комментируемые
1 КГГА на аукционе продала здания возле "Новопечерских Липок" за $1 млн 1 2 Жінка на велосипеді — це ознака того, що місто безпечне для велосипедистів — радниця Кличка 3 Белорусские дипломаты пожаловались на неизвестную "хулиганскую акцию" под зданием в Киеве 4 Убит глава правления "Киевоблэнерго" — Нацполиция в Киевской области 5 Экс-глава Информационных судебных систем пытался сбежать в Россию
Все новости
Видео
 В Белой Церкви произошел пожар на крупном фармацевтическом заводе
Убит глава правления "Киевоблэнерго" — Нацполиция в Киевской области
Все видео
Фото
Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото)
Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.