Western Union останавливает денежные переводы из России в Украину

05 мая 2017, 15:32
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Россияне запретили денежные переводы без открытия счета для операторов, которые прямо или косвенно не контролируются российским государством

Western Union останавливает денежные переводы из России в Украину | Экономика | Дело Увеличить картинку

Международный оператор денежных переводов Western Union прекратит осуществление переводов из России в Украину без открытия банковского счета. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на Ведомости.

Российский Совет Федерации отреагировал на украинские санкции против российских платежных систем.

В случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

Таким образом, российский Центробанк должен будет размещать на своем официальном сайте сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы центробанком.

Закон был подписан Владимиром Путиным и вступил в силу 5 мая.

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Western Union останавливает денежные переводы из России в Украину | Экономика | Дело
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