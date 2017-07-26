За что Саакашвили лишили украинского гражданства (обновлено)

Дополнено сообщением ГМС Украины

Бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской ОГА Михэила Саакашвили лишили украинского гражданства. Сначала эту информацию сообщил нардеп Игорь Мосийчук, а потом ее подтвердили ТСН в Государственной миграционной службе Украины.

Позже на сайте Миграционной службы опубликовали официальное сообщение под названием "Президентом Украины издан указ о потере гражданства Украины".

В официальном сообщении ГМС не называют причину лишения Саакашвили гражданства. Только отмечают, что основаниями для лишения гражданства Украины являются добровольное приобретения гражданства другой страны или подача неправдивых сведений при получении украинского гражданства.

"Материалы по Саакашвили предоставлены Генеральной прокуратурой Украины, проработаны Государственной миграционной службой Украины, направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины, и в установленном порядке рассмотрены на заседании Комиссии", — говорится в сообщении.

Как сообщала ТСН, Саакашвили лишен гражданства на основе п. 2 ст. 19 Закона "О гражданстве", а именно на основании ложных данных, указанных в анкете. В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской ОГА было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами. Однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.

В Миграционной службе отмечают, что по поводу гражданства Саакашвили запрос к ним направил нардеп Андрей Лозовой. И по запросу Комиссия по вопросам гражданства приняла соответствующее решение.

Напомним, гражданство Украины Саакашвили предоставил своим указом Петр Порошенко в конце мая 2015 года. Накануне получения украинского паспорта его назначили главой Одесской облгосадминистрации.

Гражданства Грузии Саакашвили лишили в декабре 2015 года.